Milano celebra il completamento della metropolitana M4 con una grande festa. L’inaugurazione delle nuove fermate della linea blu ha visto il sindaco Sala esprimere il suo entusiasmo: “È un momento significativo, ma non rappresenta una conclusione, piuttosto un nuovo inizio. Ho in mente anche la M6”.

La nuova linea M4, che unisce l’aeroporto di Linate al centro della città, è stata ufficialmente inaugurata. “Questo progetto è una realizzazione senza precedenti. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno dedicato tempo e impegno per portarlo a termine”, ha dichiarato Giuseppe Sala, evidenziando che ciò che è stato realizzato è solo il primo passo. La fase iniziale, che va da Linate a San Babila, è stata attivata nel luglio 2023, mentre ora si estende fino a San Cristoforo. L’idea della M6 continua a stimolare l’immaginazione.

Per festeggiare, Milano si anima a partire dalle 13.30 di sabato 12 ottobre, con un vasto programma di musica, eventi in strada e spettacoli nei teatri e nei cinema lungo il percorso. Più di 40 artisti si esibiranno nelle tredici nuove fermate, inclusa quella di San Babila, che funge da collegamento tra la metropolitana blu e la M1.

L’apertura dell’intera linea della metropolitana M4 a Milano segna un traguardo significativo per Webuild. L’amministratore delegato Pietro Salini ha sottolineato l’importanza di completare questo progetto, definendo la realizzazione della quinta metropolitana della città come un grande successo storico. Per i lavoratori coinvolti, si tratta di un momento di grande orgoglio. Salini ha evidenziato la complessità dell’impresa, con i suoi 15 chilometri nel cuore della città, realizzati in un periodo difficile, incluso il Covid. Questo risultato rappresenta un aspetto fondamentale del nostro lavoro e testimonia l’impegno italiano nell’innovazione tecnologica a livello globale. La dichiarazione è stata fatta durante il taglio del nastro alla fermata San Cristoforo.

In un altro intervento, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha definito la giornata come un segnale di unità nella buona politica, sottolineando come le infrastrutture siano un bene comune per i cittadini. Ha anche menzionato l’intento di estendere la metropolitana fino a Buccinasco e Baggio, evidenziando che Milano è un modello da seguire, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali e delle nuove iniziative come un studentato a prezzi accessibili. Riguardo alla richiesta del sindaco di Milano per ulteriori fondi, il vicepremier ha promesso un approccio equilibrato, riconoscendo le esigenze di tutti i sindaci.

Sabato 12 ottobre si terrà un evento musicale di cinque ore, featuring alcuni dei talenti più in vista della città, scelti grazie alla community di Openstage. Il programma spazia dal pop al rock, includendo anche cantautori, con una sorpresa in arrivo nel pomeriggio. Nel corso della giornata, presso le fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri, in collaborazione con il Municipio 6 e l’associazione Stay Fuori, sono previsti giochi e attività, comprese sport e performance degli gruppi locali, laboratori creativi, intrattenimenti per bambini, spettacoli di burattini e molto altro. La serata vedrà la collaborazione di cinema e teatri nella zona, proponendo 17 spettacoli gratuiti, tutti già esauriti, animati da teatro d’autore, anteprime, biografie cinematografiche, insieme a musica classica e jazz. Per motivi organizzativi legati all’inaugurazione della nuova linea, la mattina di sabato, dalle 10 alle 13, i treni della M4 termineranno la corsa presso la stazione Repetti, mentre il collegamento da Repetti a Linate sarà garantito da bus dedicati.

L’apertura della M4 rappresenta un evento cruciale per Milano, sottolinea Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura. Per celebrare questo traguardo, stiamo puntando sulla cultura come elemento centrale. Grazie alla disponibilità e al supporto delle realtà culturali locali, abbiamo organizzato 17 eventi gratuiti in teatri e cinema nelle vicinanze delle nuove fermate della metro blu. Questa iniziativa dimostra quanto possa essere fruttuosa la collaborazione tra le istituzioni e le comunità, rendendo l’arte e il divertimento accessibili a tutti e favorendo un senso di condivisione e crescita collettiva. Inoltre, evidenzia come Milano, grazie a investimenti in mobilità e infrastrutture, stia creando sempre più occasioni per esplorare la città in modi alternativi, scoprendo nuovi spazi e per ampliare la partecipazione culturale in modo inclusivo. Invito tutti a essere partecipe di questa giornata unica.