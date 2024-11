Milano: Codegoni, 'la borsa in regalo di Basciano? La butto dalla finestra'

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – "La butto dalla finestra". E' in sintesi la risposta che l'influencer Sophie Codegoni ha dato agli inquirenti, la procuratrice aggiunta di Milano Letizia Manella e il pm Antonio Pansa, quando le hanno chiesto conto di un regalo costoso – una borsa di marca – che l'ex compagno Alessandro Basciano le ha mandato – e lei ha accettato – solo pochi giorni prima della sua seconda denuncia e dell'arresto (non convalidato) per stalking del 35enne deejay.

In un'interrogatorio durato cinque ore – e che proseguirà la prossima settimana – la ventitreenne ha ribadito "le minacce e gli insulti" iniziati circa un anno fa, si è detta disponibile a fornire "chat e audio" presenti nel suo telefono che vanno "lette in una chiave diversa" rispetto a quella che ha fornito l'indagato in sede di interrogatorio in carcere. Soprattutto ha sottolineato di non aver mai ritirato la querela del dicembre del 2023, da cui nasce il fascicolo, e di non essere intenzionata a farlo.