Milano-Cortina, da Airbnb le nuove Esperienze con gli atleti olimpici e paralimpici invernali

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – A meno di un anno dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Airbnb – partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici a livello globale – ha annunciato una collezione di Esperienze ospitate da 26 atleti. A partire da domani, gli amanti dello sport potranno prenotare diverse Esperienze esclusive ospitate da leggende dello sport, a cui si aggiungerà il 23 giugno un’escursione in bici tra le Alpi in compagnia di Arianna Fontana – la pattinatrice di velocità short track italiana più vincente nella storia delle Olimpiadi invernali.

Con oltre 2 milioni di spettatori attesi per l’edizione dei Giochi Olimpici Invernali più diffusa della storia, Airbnb intende inoltre rafforzare il proprio impegno verso un turismo responsabile sostenendo progetti di tutela in diversi siti patrimonio dell’umanità Unesco in Veneto, tra cui le celebri Dolomiti, sede di numerose gare olimpiche.

Queste novità sono state annunciate oggi a Milano dal co-fondatore e ceo di Airbnb, Brian Chesky, durante una tavola rotonda dedicata all’impegno di Airbnb in vista dei prossimi Giochi Olimpici: “Airbnb è da sempre sinonimo di esperienze uniche che mettono le persone in contatto, e le Esperienze con atleti olimpici e paralimpici permettono agli amanti dello sport di avvicinarsi ai loro idoli come mai prima d’ora”, ha dichiarato Chesky. “Queste Esperienze, rese possibili grazie ai nostri 26 atleti host, offriranno uno sguardo privilegiato sui Giochi.”

Tra gli atleti nazionali che ospiteranno un’esperienza la pattinatrice di velocità Arianna Fontana – l’atleta italiana più vincente nella storia delle Olimpiadi invernali – che inviterà gli ospiti a unirsi a lei per un’uscita in bicicletta nella sua terra d’origine, la Valtellina, nel cuore delle Alpi. Sabato 6 settembre, otto ospiti pedaleranno insieme ad Arianna lungo i sentieri panoramici di Polaggia, frazione di Berbenno di Valtellina, per poi pranzare in un ristorante locale con un menù da lei personalmente selezionato. Nel corso della giornata, Fontana condividerà delle riflessioni sulla preparazione fisica e mentale che l’hanno portata al successo olimpico, offrendo anche uno sguardo sul “dietro le quinte” del suo viaggio verso Milano Cortina 2026 – dove gareggerà sia nello short track sia nel long track. Gli ospiti potranno vivere l’esperienza con Arianna visitando il sito airbnb.it/arianna. L’esperienza è disponibile su richiesta a partire dal 23 giugno 2025, al costo di 26€ a persona.

Oltre all’Esperienza con Arianna, da domani sarà possibile prenotare anche altre esperienze guidate da atleti: Trekking sulle Alpi con la medaglia olimpica Omar Visintin; lezione introduttiva di Para Ice Hockey con Andrea Macrì; corsa con il fondista due volte medaglia olimpica Federico Pellegrino. Altri atleti pubblicheranno sulla piattaforma le Esperienze Airbnb durante l’anno. L’intera Collezione sarà disponibile per la prenotazione su airbnb.it/mico2026.

Airbnb sta inoltre ampliando la propria collaborazione con partner locali e internazionali per sostenere iniziative di turismo responsabile in tutte le aree dei Giochi. In questo contesto ha annunciato di voler continuare a supportare i Narratori della Bellezza, un progetto sviluppato dall’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene che verrà presto ampliato a nuovi siti UNESCO del Veneto legati ai giochi, incluse le Dolomiti. Si tratta di una delle sole due attività in Italia selezionate dall'Unesco per l'iniziativa World Heritage Volunteers: lanciata nel 2008, la campagna mira a responsabilizzare i giovani e le comunità locali affinché svolgano un ruolo attivo nella conservazione del patrimonio culturale e naturale.

Oltre a supportare i Narratori della Bellezza, Airbnb ha in programma diverse iniziative in Veneto a sostegno del turismo diffuso. Tra queste figurano l’Airbnb Entrepreneurship Academy per aiutare i proprietari di case dei territori rurali ad aprirsi all’ospitalità; la distribuzione di guide per promuovere l’ospitalità responsabile e il patrimonio Unesco del territorio; una pagina web dedicata per aiutare gli ospiti a scoprire le strutture locali e le attrazioni; oltre a campagne promozionali con il coinvolgimento della stampa e di influencer per aumentare la visibilità dei siti Unesco.