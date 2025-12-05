Milano-Cortina: Mattarella, 'accendiamo torcia per speranza e pace'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "In un cambiamento d'epoca come quello che stiamo vivendo c'è bisogno di speranza, di futuro. Lo sport contiene questo valore prezioso, lo contiene e lo trasmette. Mostra come con impegno, con tenacia, con il coraggio di superare i propri limiti si po...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "In un cambiamento d'epoca come quello che stiamo vivendo c'è bisogno di speranza, di futuro. Lo sport contiene questo valore prezioso, lo contiene e lo trasmette. Mostra come con impegno, con tenacia, con il coraggio di superare i propri limiti si possano raggiungere nuovi traguardi. Accendiamo la torcia e avviamo nelle strade, nelle città questi segni di speranza e di pace.

Milano e Cortina, capitali dello sport nelle prossime settimane, renderanno certamente onore al compito assunto davanti a tutti i Continenti e l'intera Italia sarà accanto a loro". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica.