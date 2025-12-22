Milano-Cortina: Mattarella, 'ampliare Movimento paralimpico per accrescere inclusione'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Il presidente del Comitato paralimpico ha ricordato l'importante ruolo che lo sport paralimpico riveste anche sul piano sociale. È così. L'avvocato Pancalli, che saluto, ricorderà quante volte in questi anni abbiamo parlato, abbiamo es...

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – "Il presidente del Comitato paralimpico ha ricordato l'importante ruolo che lo sport paralimpico riveste anche sul piano sociale. È così. L'avvocato Pancalli, che saluto, ricorderà quante volte in questi anni abbiamo parlato, abbiamo esaminato i risultati conseguiti, esaminato le iniziative da assumere per far crescere il movimento e ulteriori risultati e successi e traguardi da conseguire.

E ha dato tanto al movimento paralimpico, avvocato, e io desidero quindi riaffermare la mia vicinanza e la mia riconoscenza per chi si dedica al movimento paralimpico. Farlo crescere, farlo ampliare, farlo diffondere vuol dire accrescere l'inclusione, un obiettivo fondamentale per il nostro Paese di civiltà, ovunque". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.