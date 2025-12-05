Milano-Cortina: Mattarella, 'offriremo accoglienza e amicizia'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Anche la condivisione tra Milano e Cortina contiene un messaggio di accoglienza e di apertura. I Giochi porteranno atleti e squadre anche a Bormio, Livigno, Anterselva, Pedrazzo, Tesero. A sua volta sarà Verona sede dell'inaugurazione delle Paralimpiadi. ...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Anche la condivisione tra Milano e Cortina contiene un messaggio di accoglienza e di apertura. I Giochi porteranno atleti e squadre anche a Bormio, Livigno, Anterselva, Pedrazzo, Tesero. A sua volta sarà Verona sede dell'inaugurazione delle Paralimpiadi. Milano e Cortina saranno capofila di un grande impegno italiano: offriremo, come sempre, accoglienza, partecipazione popolare, amicizia a chiunque sarà con noi".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica.