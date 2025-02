Milano: fermato per omicidio compagna, sequestrata casa e auto

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - La procura di Milano ha disposto il sequestro del monolocale in piazza dei Daini a Milano, così come dell'auto, del garage, del cellulare e del computer di Pablo Gonzalez Rivas, l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso la compagna Jhoanna Nataly Q...

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – La procura di Milano ha disposto il sequestro del monolocale in piazza dei Daini a Milano, così come dell'auto, del garage, del cellulare e del computer di Pablo Gonzalez Rivas, l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla, sparita lo scorso 24 gennaio e la cui scomparsa è stata denunciata solo una settimana dopo. Il sequestro mira a trovare elementi utili per capire dove, all'interno dell'appartamento, è stata colpita a morte; se – come appare accertato – sia stata caricata senza vita nel bagagliaio della Fiat Punto e anche se il delitto è stato in qualche modo premeditato. Da quanto si apprende gli accertamenti, con i carabinieri della Scientifica, saranno svolti nell'abitazione in zona Bicocca la prossima settimana.