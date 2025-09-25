Milano: inchiesta urbanistica, Procura fa ricorso in Cassazione su decisione Riesame

Milano, 25 set. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere di annullare la decisione con cui il Tribunale del Riesame ha revocato i domiciliari ad Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione per il paesaggio di Palazzo Marino, tra gli arrestati nell'...

Milano, 25 set. (Adnkronos) – La Procura di Milano ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere di annullare la decisione con cui il Tribunale del Riesame ha revocato i domiciliari ad Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione per il paesaggio di Palazzo Marino, tra gli arrestati nell'inchiesta sull'urbanistica. Per i pubblici ministeri titolari del fascicolo le motivazioni dei giudici sono illogiche.

Si tratta del primo ricorso della Procura che è pronta a presentare un ricorso analogo per il costruttore Andrea Bezziccheri, scarcerato lo scorso agosto.