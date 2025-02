Milano: procura acquisisce verbali Calamucci e Gallo prima di decidere su La Russa jr

Milano, 14 feb. (Adnkronos) - Acquisire i verbali dell'hacker Samuele Calamucci e del super poliziotto Carmine Gallo, analizzare nuovamente tutto - dopo aver operato una sorta di 'reset' - per vedere se possa essere sfuggito qualcosa, poi discuterne in una riunione e decidere - entro ...

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – Acquisire i verbali dell'hacker Samuele Calamucci e del super poliziotto Carmine Gallo, analizzare nuovamente tutto – dopo aver operato una sorta di 'reset' – per vedere se possa essere sfuggito qualcosa, poi discuterne in una riunione e decidere – entro fine febbraio – su come definire l'indagine per stupro per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. E' questa la road map della procura di Milano. L'indagine delle pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro sulla presunta violenza sessuale si intreccia con quella su Equalize e il dossieraggio illegale affidata al pubblico ministero Francesco De Tommasi.

Tra gli atti di quest'ultimo (ma non delle colleghe) ci sono i verbali secretati di due dei protagonisti dell'inchiesta sul dossieraggio illecito. La scena che descrivono entrambi è pressoché identica e fa riferimento a un incontro che avviene negli uffici della Fondazione Fiera. Nell'interrogatorio raccontato da Il Fatto Quotidiano Calamucci parla di una conversazione tra Enrico Pazzali, presidente di Equalize, e l'amico 'Ignazio' in cui si discute della presunta violenza sessuale compiuta dal figlio dell'esponente di FdI. Chiamata che colloca nella seconda metà di maggio 2023, ossia dopo la notte del presunto abuso denunciato dalla giovane 40 giorni dopo.

Già lo scorso dicembre la procura aveva avviato approfondimenti su eventuali connessioni tra l'inchiesta sulla presunta violenza e le ricerche del gruppo di Equalize sul presidente del Senato e sui figli. Ricerche effettuate nel pomeriggio del 19 maggio 2023, giorno in cui la ragazza si risveglia in casa del presidente del Senato e va alla clinica Mangiagalli, convinta di aver subito abusi. Dai tabulati telefonici della procura "non risultano al momento contatti rilevanti" tali da far ritenere che Ignazio La Russa abbia chiamato Pazzali quel 19 maggio 2023, ma ora la procura cerca ulteriori conferma.