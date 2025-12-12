Milano: risarciti condomini rogo Torre dei Moro, legale 'sono ancora fuori casa'

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Sono stati risarciti, con un accordo che resta riservato, gli inquilini e il condominio della Torre dei Moro a Milano, nel processo per disastro colposo per il maxi incendio del grattacielo che prese fuoco il 29 agosto del 2021, senza causare vittime. La società ...

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Sono stati risarciti, con un accordo che resta riservato, gli inquilini e il condominio della Torre dei Moro a Milano, nel processo per disastro colposo per il maxi incendio del grattacielo che prese fuoco il 29 agosto del 2021, senza causare vittime. La società spagnola produttrice dei pannelli dei rivestimenti delle facciate – che trasformarono la torre in torcia -, e alcuni degli imputati hanno risarcito il condominio e i condomini i quali, accettando la transazione economica, hanno revocato le costituzioni di parte civile e insieme alla società, responsabile civile, sono usciti dal processo.

"E' un accordo faticosamente raggiunto. Come legale che rappresenta il condominio posso dirmi soddisfatto, anche se rimane il fatto che i condomini sono ancora fuori casa, con ulteriori aggravi che restano in parte non risarciti" è il commento all'Adnkronos dell'avvocato Roberto Panetta. Nella prossima udienza in calendario il 12 gennaio, ci sarà la requisitoria della pm Marina Petruzzella a carico dei 12 imputati.