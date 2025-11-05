Milano: sorella Pifferi, 'condanna appello lascia amaro in bocca, non è giustizia'

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - "Non è giustizia. Questa sentenza lascia l'amaro in bocca e dolore per una bambina che non c'è più. Lei non ha nessun rimorso di coscienza, ma si danno solo 24 anni a una mamma che è andata a divertirsi invece di badare alla fig...

Milano, 5 nov. (Adnkronos) – "Non è giustizia. Questa sentenza lascia l'amaro in bocca e dolore per una bambina che non c'è più. Lei non ha nessun rimorso di coscienza, ma si danno solo 24 anni a una mamma che è andata a divertirsi invece di badare alla figlia". Viviana Pifferi, sorella di Alessia, commenta così la sentenza d'appello di Milano con cui i giudici hanno riformato la sentenza – dall'ergastolo a 24 anni – nei confronti della donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana.