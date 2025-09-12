Milano: trapper Baby Gang risponde a domande, attesa per decisione gip su arresto (2)

(Adnkronos) - Da quanto si apprende è attesa per domani la decisione della giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica che in mattinata ha interrogato in carcere Baby Gang. Il giovane trapper ha fornito la sua versione dei fatti rispetto al possesso di armi che gli viene co...

(Adnkronos) – Da quanto si apprende è attesa per domani la decisione della giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica che in mattinata ha interrogato in carcere Baby Gang. Il giovane trapper ha fornito la sua versione dei fatti rispetto al possesso di armi che gli viene contestato dalla Procura di Milano e su cui, da tempo, indagavano i colleghi di Lecco.