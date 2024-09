Milly Carlucci ha rivelato che le giocatrici dell'Italvolley diventeranno danzatrici per una sera nel corso del primo episodio di Ballando.

Nella recente intervista a "Da noi... a ruota libera", Milly Carlucci ha condiviso le anticipazioni per la diciannovesima edizione di "Ballando con le Stelle", tra cui la partecipazione come ballerine delle giocatrici dell'Italvolley nel primo episodio. Afferma che la presenza dell'élite dello sport italiano sarà un'aggiunta eccezionale allo spettacolo. Ha anche rivelato che Federica Pellegrini danzerà al fianco del ballerino Angelo Madonia e ha annunciato che i Cugini di Campagna scenderanno dalle loro tradi zeppe per partecipare. Nonostante i rischi iniziali, Carlucci crede fermamente nel successo di un programma incentrato sulla danza.

In una recente intervista con Francesca Fialdini nel programma “Da noi… a ruota libera”, Milly Carlucci ha annunciato che le giocatrici dell’Italvolley parteciperanno come ballerine per una notte nel primo episodio di “Ballando con le Stelle”. Questo sarà la diciannovesima edizione dello spettacolo, una pietra miliare che ha sorpreso la stessa Carlucci, dato che agli inizi nessuno credeva nel progetto. Ha ricordato come in passato la danza era comunemente vista come un dettaglio insignificante negli spettacoli di varietà, rendendo rischiosa la decisione di basare un intero programma su di essa. Tuttavia, Carlucci era convinta della potenza del format, avendo visto l’edizione inglese in cui una celebrità, non necessariamente brava a ballare, si impegna a lasciarsi andare nelle mani di un maestro di danza.

Durante l’intervista, Carlucci ha anche rivelato alcune anticipazioni sul cast già confermato per la nuova edizione. Tra i concorrenti, ci sarà l’attesissima Federica Pellegrini, che danzerà al fianco del ballerino Angelo Madonia. Carlucci ha espresso ammirazione per la nuotatrice, elogiando la sua bellezza, grinta, eleganza e simpatia. Ha anche accennato alla sua recente maternità, che aggiunge un nuovo livello di forza e fragilità alla sua figura. Infine, ha fatto uno “scoop” sugli iconici Cugini di Campagna, che scenderanno dalle loro famose zeppe e balleranno per la prima volta nella loro storia.

Non è tutto qui per quanto riguarda le anteprime. La notizia che ha sorpreso tutti è la presenza straordinaria delle atlete della squadra nazionale di pallavolo femminile italiana nella prima puntata. Avendo vinto l’oro olimpico a Parigi appena un mese fa, diventeranno danzatrici per una serata: «Proprio quella notte, le squadre di Conegliano e Milano saranno a Roma per la Supercoppa di pallavolo. Appena la partita sarà finita, si uniranno a noi! Ci farà molto piacere avere l’elite dello sport italiano con noi», ha annunciato la presentatrice.