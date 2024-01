Un uomo di 45 anni è stato arrestato per aver più volte minacciato la madre affinchè gli desse i soldi per le slot

Il 45enne è stato arrestato venerdì, dopo la denuncia sporta dall’anziana donna agli uomini dell’Arma.

Minaccia la madre per avere i soldi da usare alle slot

Secondo una prima ricostruzione il figlio vessava da mesi la madre, di 71 anni, affinché gli desse i soldi per poi giocare alle slot e acquistare droga. Si trattava di una versa e propria persecuzione andata avanti per circa sei mesi, finché lei non ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. I carabinieri di Villa d’Almé hanno immediatamente preso in gestione il caso, analizzando il clima in cui la 71enne era costretta a vivere.

Le accuse

Alla luce delle rivelazioni ottenute dalle indagini, il pm ha presentato una richiesta di ordinanza cautelare e il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo l’ha accolta. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, che dovrà scontare in un luogo che non sia la casa della madre. La famiglia abitava a Ponteranica, un piccolo comune di 6mila abitanti nella bergamasca.

Maltrattamenti in famiglia: cosa rischia

Qualora il 45enne venisse condannato per maltrattamenti in famiglia, la pena prevista sarebbe la reclusione da tre a sette anni. Secondo il codice penale, inoltre, se dal reato deriva anche una lesione personale grave la pena può essere aumentata da quattro a nove anni di carcere.