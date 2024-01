Un uomo di 35 anni di origini pakistane ha provato a recuperare della droga, che aveva nascosto prima di essere arrestato, mandando una mappa alla fidanzata che ha portato il disegno ai carabinieri, facendo così trovare alle forze dell’ordine 400 grammi di eroina.

La mappa illustrativa

Il 35enne si trovava in carcere a Montacuto dopo che nell’abitazione che condivideva con la compagna erano stati rinvenuti 60 grammi di cocaina, 20 di eroina e altrettanti di hashish, nascosti in un aspirapolvere, oltre a 24 cartucce calibro 16 per armi da caccia, otto pugnali e una katana, e ancora 18mila euro in contanti.

L’uomo ha deciso di rivolgersi alla fidanzata per farle recuperare 400 grammi di eroina, sepolti vicino ad un albergo di Porto Recanati. Il 35enne le ha mandato una lettera nella quale c’era disegnata una mappa: l’idea dell’uomo era quella di far recuperare la droga alla fidanzata per poi farla vendere alla stessa. Ma la donna, che già lo aveva denunciato per spaccio, stalking e maltrattamenti, si è rivolta subito ai carabinieri. Così, una volta trovata l’eroina, al 35enne è stata aggiunta una nuova accusa: detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La condanna

Il giudice del tribunale di Macerata, nel processo con il rito abbreviato, ha condannato l’uomo a quattro anni e otto mesi. Il 35enne, la quale era già stato condannato a cinque anni per il ritrovamento della cocaina, dell’eroina e delle armi in casa sua, rimane in carcere.

