Ignoti hanno lanciato dell'acido sugli esterni del Mashroom, locale sito in zona San Paolo: un ragazzo è rimasto ustionato a gli occhi

Un acido o ammoniaca: questo sarebbe stato lanciato da ignoti individui sui tendoni esterni del locale Mashroom sito in zona San Paolo, Via Pietro Giordani 19, a Roma. A causa del gesto un ragazzo è rimasto ustionato agli occhi e si è reso necessario il trasporto in ospedale. L’episodio è accaduto lo scorso 28 dicembre. Altre persone sono rimaste vittime dell’atto, riportando tuttavia lievi conseguenze rispetto al precitato giovane.

Ragazzo ustionato agli occhi: episodio denunciato dai titolari del Mashroom

A denunciare l’episodio sono stati gli stessi gestori del locale, tramite un post su Facebook. Un atto vergognoso, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se non ci fossero stati i tendoni a riparare parzialmente i clienti.

Denuncia contro ignoti

I titolari del Mashroom hanno sporto denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine, ma non si tratterebbe del primo episodio grave ai danni del locale: già in passato alcuni vicini avrebbero gettato oggetti o liquidi sul locale, soprattutto in orario serale.

Il primo episodio realmente grave

Nonostante i precedenti, quanto accaduto recentemente al Mshroom è il primo caso grave in cui sono coinvolti seriamente dei clienti e un ragazzo è finito in pronto soccorso. I titolari del locale hanno dichiarato: “Questo gesto oltre agli ovvi danni a vestiti e tendaggi, ha provocato irritazioni cutanee a diversi avventori colpiti e un’ustione chimica all’occhio di uno di questi (così come si evince dal referto medico)”.