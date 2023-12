La Polizia di Stato sta attualmente indagando su un caso di truffa avvenuto a Catanzaro, in cui dei malviventi si sono presentati a casa di una giovane ragazza minorenne fingendosi carabinieri. Questi truffatori hanno ingannato la vittima convincendola a svuotare la cassaforte, sfruttando la sua vulnerabilità e facendole credere che un parente avesse bisogno di sostegno economico a causa di un incidente.

Truffa dei finti carabinieri a Catanzaro: minorenne convinta a svuotare la cassaforte

Indagini in corso per smascherare i truffatori che si sono spacciati per carabinieri e hanno convinto una giovane minorenne a svuotare la cassaforte. La Polizia di Stato sta attualmente conducendo indagini approfondite per identificare gli autori di questo vile atto. Questi individui senza scrupoli hanno abusato della fiducia della vittima, sfruttando la sua vulnerabilità e facendole credere che un parente avesse bisogno urgente di sostegno finanziario a causa di un incidente. Agendo con abilità e rapidità, sono riusciti a farsi consegnare il contenuto della cassaforte prima di fuggire dalla scena del crimine. Le autorità competenti stanno lavorando duramente per raccogliere prove e testimonianze al fine di portare questi responsabili davanti alla giustizia.

La Polizia di Stato lancia un appello alla cittadinanza: attenzione ai falsi agenti

La Polizia di Stato ha recentemente emesso un appello alla cittadinanza affinché si mantenga vigile e presta attenzione a eventuali individui sospetti che si presentino come agenti delle forze dell’ordine. È importante che la popolazione verifichi sempre l’autenticità di queste persone, richiedendo documenti o contattando direttamente il commissariato di polizia locale per confermare l’intervento. La diffusione di truffe come quella dei finti carabinieri a Catanzaro mette in pericolo la sicurezza e la fiducia della comunità. Pertanto, è fondamentale adottare misure preventive al fine di contrastare questo tipo di crimine e proteggere i cittadini da future truffe simili. La collaborazione tra le autorità competenti e la cittadinanza è essenziale per combattere questa forma di raggiro e garantire la sicurezza pubblica.