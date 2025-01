Sesto San Giovanni, minorenne partorisce in casa: feto trovato morto in un se...

Il feto morto, partorito in casa da una minorenne di 16 anni, è stato rinvenuto in un secchio sul balcone, avvolto in un asciugamano. A fare la drammatica scoperta sono stati gli operatori del 118, intervenuti dopo la segnalazione dei vicini, allarmati dalle grida di aiuto della ragazza, di origini straniere ma nata in Italia. L’episodio è avvenuto a Sesto San Giovanni, Milano.

Minorenne partorisce in casa, trovato morto il feto: era in un secchio

La tragedia è emersa intorno alle 10 di oggi, giovedì 30 gennaio, quando la stessa minorenne ha indicato ai soccorritori il luogo in cui si trovava il corpo. Tuttavia, ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Le autorità stanno indagando sul caso per stabilire se i familiari fossero a conoscenza della gravidanza della minorenne.

“Nessuno di noi ha mai sentito dire che fosse incinta e non abbiamo mai visto segni di una gravidanza”, avrebbero dichiarato i vicini di casa.

L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è che la ragazza abbia potuto nascondere la gravidanza a tutti, cercando di continuare la sua routine quotidiana, senza riuscire a gestire una situazione che si è poi trasformata in dramma.

Minorenne partorisce in casa, trovato morto il feto: disposta l’autopsia

Nel frattempo, la Procura di Monza è stata informata del caso e il pm di turno, Michele Trianni, ha disposto l’autopsia. L’esame dovrà stabilire se si sia trattato di un aborto e se il neonato fosse già privo di vita al momento del parto.