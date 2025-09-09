Mirabilandia, sabato si ride con Paolo Cevoli

Ravenna, 9 set. (Adnkronos) – Sabato 13 settembre Mirabilandia saluta la stagione estiva con l’irresistibile comicità di Paolo Cevoli, il noto comico e attore italiano nato a Riccione. "Dalle ore 21.30 il parco divertimenti più grande d’Italia, in collaborazione con Comedy Central Live, presenta sul palco di Piazza della Fama un imperdibile show per tutta la famiglia, per una serata ricca di divertimento e tante risate – si fa sapere da Mirabilandia – Famoso per il suo stile umoristico che spesso prende spunto dalla vita quotidiana e dai personaggi tipici del suo territorio di origine, la Romagna, Paolo Cevoli ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, distinguendosi per la sua capacità di far ridere con battute semplici ed efficaci, raccontando storie divertenti e coinvolgendo il pubblico in un modo unico".

L’evento è realizzato in partnership con Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su Now) il canale di Paramount dedicato all’intrattenimento e alla comicità. Lo show di Paolo Cevoli è incluso nel biglietto di Mirabilandia.