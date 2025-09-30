Mo: Almici (FdI), 'da Flotilla accuse vergognose contro l’Italia'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Le accuse rivolte alla nostra Nazione dalla Global Sumud Flotilla sono vergognose e inaccettabili. Il ministro Crosetto ha garantito la sicurezza con la fregata Alpino e offerto a chi lo desiderava la possibilità di rientrare: questo non è sabotaggio, ...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Le accuse rivolte alla nostra Nazione dalla Global Sumud Flotilla sono vergognose e inaccettabili. Il ministro Crosetto ha garantito la sicurezza con la fregata Alpino e offerto a chi lo desiderava la possibilità di rientrare: questo non è sabotaggio, ma responsabilità. La Flotilla può continuare, ma a proprio rischio. L’Italia non metterà in pericolo i propri uomini e la stabilità internazionale per un’avventura ideologica che rischia di compromettere persino la proposta di tregua oggi sul tavolo.

Il nostro Paese non sabota, ma difende vite umane e lavora per la pace. Chi insinua il contrario mente e getta benzina sul fuoco". Così il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.