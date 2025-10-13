Gaza, 13 ott. (Adnkronos) – Il primo dei 38 autobus che trasportano prigionieri palestinesi rilasciati dalle carceri israeliane è entrato a Gaza. Lo rende noto l'Ufficio informazioni per i prigionieri palestinesi, mentre le riprese in diretta dei media israeliani mostrano pullman che trasportano prigionieri palestinesi che arrivano anche a Ramallah, in Cisgiordania.
Mo: arrivati a Gaza e a Ramallah primi bus con i prigionieri rilasciati da Israele
