Roma, 9 set. (Adnkronos) – In apertura di seduta della Camera, i deputati Luana Zanella, di AVS, Laura Boldrini, del Pd, e Andrea Quartini, del Movimento 5 stelle, hanno chiesto l'intervento del Governo e in particolare del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per riferire sulla vicenda della Global Sumud Flotilla.
Home > Flash news > Mo: AVS-Pd-M5S, Governo riferisca in Aula su Global Sumud Flotilla
Mo: AVS-Pd-M5S, Governo riferisca in Aula su Global Sumud Flotilla
Roma, 9 set. (Adnkronos) - In apertura di seduta della Camera, i deputati Luana Zanella, di AVS, Laura Boldrini, del Pd, e Andrea Quartini, del Movimento 5 stelle, hanno chiesto l'intervento del Governo e in particolare del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per riferire sulla vicenda de...