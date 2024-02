Mo: Belgio,'organizzazioni beneficenza trasferiscono fondi a Hamas'

Bruxelles, 14 feb. (Adnkronos) - Hamas opera in Belgio attraverso varie società di comodo con il pretesto di garantire aiuti umanitari ai palestinesi. In realtà, le organizzazioni di beneficenza in Belgio raccolgono fondi e trasferiscono denaro a Hamas. Lo ha detto il ministro della Gi...

Bruxelles, 14 feb. (Adnkronos) – Hamas opera in Belgio attraverso varie società di comodo con il pretesto di garantire aiuti umanitari ai palestinesi. In realtà, le organizzazioni di beneficenza in Belgio raccolgono fondi e trasferiscono denaro a Hamas. Lo ha detto il ministro della Giustizia belga Paul Van Tigchelt, ripreso dal giornale belga Hln Het Laatste Nieuws.

"Il gruppo terroristico Hamas – afferma il ministro – è attivo in Belgio attraverso diverse losche compagnie. Non per seminare il terrore, ma per presentare Hamas sotto una buona luce e raccogliere fondi con il pretesto della causa palestinese. Com'è possibile che possano lavorare in Belgio? E il nostro Paese può intervenire? Il Belgio è troppo lento. Questo ci preoccupa”.