Mo: Bonacini (FI), 'inaccettabile silenzio sulle donne rapite da Hamas'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Nessuna delle donne rapite da Hamas il 7 ottobre è tornata a casa. È una realtà drammatica e inaccettabile che non può lasciarci indifferenti. La volontà di ridurle al silenzio non è casuale, ma è una scelta: tenerle lontane e impedire che raccontino cosa sia accaduto in questi 738 giorni di prigionia serve a nascondere la verità su violenze, stupri, mutilazioni e torture.

Ancora una volta, il corpo delle donne è stato trasformato in un campo di battaglia". Così Livia Bonacini, responsabile nazionale della comunicazione di Forza Italia Giovani.

"È una violenza che grida giustizia, ma che incontra un inquietante silenzio proprio da parte di chi si proclama paladino dei diritti. Colpisce e addolora vedere tante voci levarsi solo per alcune cause, restando mute davanti a crimini tanto efferati. Hamas è un’organizzazione terroristica, mentre Israele resta l’unico vero baluardo democratico in Medio Oriente. Stare dalla parte della libertà significa avere il coraggio di denunciare tutte le violazioni dei diritti umani, senza ambiguità né doppiopesismi", conclude.