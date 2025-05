Mo: Bonafoni, 'governo italiano scelga da che parte stare'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "Le immagini che arrivano da Gaza e la minaccia di un attacco a Rafah, dove si trovano oltre un milione di sfollati, impongono parole chiare e scelte coraggiose. Netanyahu sta portando avanti un disegno di annientamento e deportazione che viola apertamente il diritto internazionale. Non è più tempo di ambiguità: è il momento di scegliere da che parte stare".

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.

"Chiediamo il cessate il fuoco immediato, l’apertura di corridoi umanitari, sanzioni contro l’esecutivo israeliano per le violazioni in corso e il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina La pace si costruisce solo riconoscendo pari diritti e dignità a entrambi i popoli. La comunità internazionale non può restare a guardare. Il tempo delle ambiguità è finito: serve una posizione netta, ora".