Mo: Bonelli-Fratoianni, 'delegazione Avs ha incontrato familiari ostaggi israeliani'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Oggi insieme alla delegazione di parlamentari di Avs abbiamo incontrato alcuni familiari degli ostaggi all’Hostage Forum di Tel Aviv. Il papà di Nimrod Cohen e la mamma di Matan Zangauker. Abbiamo ascoltato le loro storie, il loro dolore, e la loro rabbia. Ci hanno detto che senza la fine della guerra non riporteranno a casa i loro cari e che chi, a cominciare dal loro Governo, continua sulla via delle armi si rende responsabile di questa situazione".

Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"A loro abbiamo detto ciò che pensiamo dell’occupazione Israeliana, delle violazioni del diritto internazionale – proseguono i leader di Avs – di quello che succede a Gaza. E abbiamo ribadito la nostra condanna senza ambiguità del 7 ottobre e l’impegno per la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi. Un’altra tappa di un viaggio che conferma la necessità di schierarsi sempre dalla parte delle vittime, siano ostaggi rapiti in un orribile attentato terroristico, siano civili sterminati – concludono Bonelli e Fratoianni – sotto tonnellate di bombe o palestinesi costretti a vivere in un regime di apartheid dall’occupazione Israeliana".