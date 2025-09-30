Mo: Bonelli, 'governo scarica responsabilità su Flotilla, Israele vuole provocare incidenti'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Per la premier Meloni le barche della Flotilla rischiano di far saltare l’equilibrio del piano di pace in corso. Sono incredibili queste affermazioni da parte di un governo che è rimasto impassibile di fronte lo sterminio del popolo palestinese, che ora...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Per la premier Meloni le barche della Flotilla rischiano di far saltare l’equilibrio del piano di pace in corso. Sono incredibili queste affermazioni da parte di un governo che è rimasto impassibile di fronte lo sterminio del popolo palestinese, che ora attacca la Flotilla come responsabile se salta il piano di pace.

Le barche della Flotilla non rappresentano alcuna minaccia. È gravissimo che in Italia si accettino e si giustifichino le minacce della Marina israeliana, che nella notte si prepara a bloccare le navi con l’obiettivo di provocare incidenti". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde.

"Gli appelli dei ministri, da Salvini a Nordio, vanno tutti nella stessa direzione: trasformare gli equipaggi della Flotilla e le barche umanitarie in responsabili di eventuali incidenti. Ma la realtà è un’altra: in acque internazionali, come veri e propri pirati, gli israeliani si apprestano all’arrembaggio di imbarcazioni pacifiche che chiedono solo l’apertura di corridoi umanitari per portare cibo e aiuti a Gaza, dove oggi si muore di fame e sotto le bombe. I nostri occhi sono sulla Flotilla", conclude.