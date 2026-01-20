Mo: cacciabombardiere Usa atterra in una base della regione

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Un aereo F-15E Strike Eagle dell'aeronautica militare statunitense è atterrato in una base in Medio Oriente ed è stato assegnato al 494° Squadrone Caccia. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) su X, sottolineando che...

Washington, 20 gen. (Adnkronos) – Un aereo F-15E Strike Eagle dell'aeronautica militare statunitense è atterrato in una base in Medio Oriente ed è stato assegnato al 494° Squadrone Caccia. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) su X, sottolineando che "la sua presenza aumenta la prontezza al combattimento e promuove la sicurezza e la stabilità regionale".