Mo: Calenda, 'Trump con Board vuol solo fare soldi, finirà malissimo'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Il Board of Peace è "esattamente il caos di Donald Trump. Dice 'cari signori a me non me ne frega niente se voi siete autoritari, non autoritari, volete invadere Taiwan, vi volete prendere l'Ucraina. A me quello che mi interessa è fare soldi p...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Il Board of Peace è "esattamente il caos di Donald Trump. Dice 'cari signori a me non me ne frega niente se voi siete autoritari, non autoritari, volete invadere Taiwan, vi volete prendere l'Ucraina. A me quello che mi interessa è fare soldi per me, per i miei amici e per gli Stati Uniti'".

Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.

"Io non sono stato di base contrario al piano Trump, perché era l'unica cosa che c'era. Ma quella presentazione che è stata fatta da Jared Kushner… non possiamo accettare che una cosa così complessa come la ricostruzione di Piazza venga presentata come lo sviluppo immobiliare di Palm Beach, perché questa roba qua è chiaro che va a finire malissimo".