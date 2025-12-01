Mo: Canada, 'ferma condanna violenze coloni estremisti in Cisgiordania'

Ottawa, 1 dic. (Adnkronos) – Il Canada "condanna fermamente gli atti violenti commessi dai coloni estremisti e si oppone a qualsiasi azione o discorso sull'annessione dei territori palestinesi. Secondo il diritto internazionale, i civili devono essere protetti". Così il ministero degli Esteri canadese in una dichiarazione in cui condanna la violenza dei coloni, affermando di essere "a conoscenza del fatto che un cittadino canadese è rimasto ferito in Cisgiordania" e aggiungendo che la posizione del Paese è che "gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata sono illegali secondo il diritto internazionale".

Nella dichiarazione, il ministero afferma di aver "imposto quattro serie di sanzioni in relazione alla violenza dei coloni estremisti contro i palestinesi". E aggiunge di "accogliere con favore il piano di pace guidato dagli Stati Uniti per Gaza e di esortare tutte le parti ad accelerare i preparativi per una Forza di stabilizzazione internazionale temporanea per garantire il disarmo di Hamas, facilitare il ritiro israeliano e proteggere i civili".