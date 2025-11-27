Mo: coloni israeliani danno fuoco a moschea in Cisgiordania

Ramallah, 27 nov. (Adnkronos) – Coloni israeliani hanno imbrattato con vernice spray e dato fuoco alla moschea di Al-Falah, a nord del villaggio di Biddya, vicino a Kafr Qasem in Cisgiordania. Lo scrive Haaretz, citando fonti palestinesi. Le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano tre uomini mascherati arrivare sulla scena dell'attentato, con in mano degli oggetti.
Fra le frasi scritte dai coloni sui muri, c'era anche "Am Yisrael Chai" ("Il popolo di Israele vive", ndr), con il graffito di una Stella di David.