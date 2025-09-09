Mo: Conte, 'paradosso cittadini come terroristi, Meloni da parte sbagliata storia'**

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Siamo al paradosso: cittadini impegnati per un progetto umanitario contro il genocidio a Gaza trattati come terroristi e il Governo criminale di Netanyahu trattato da alleato con tutti gli onori senza nessuna misura concreta, che sia il totale embargo delle armi o sa...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Siamo al paradosso: cittadini impegnati per un progetto umanitario contro il genocidio a Gaza trattati come terroristi e il Governo criminale di Netanyahu trattato da alleato con tutti gli onori senza nessuna misura concreta, che sia il totale embargo delle armi o sanzioni finanziarie. Italia e Europa si schierino nettamente con i cittadini sulla Global Sumud Flotilla, con accertamenti e azioni forti, concrete.

Meloni ci ha messo dalla parte sbagliata della storia". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.