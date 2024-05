Mo: Conte, 'serve riconoscimento stato Palestina'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "La nostra posizione chiara. Noi abbiamo condannato l'atroce attacco di Hamas ma da subito abbiamo detto che non si poteva consentire una reazione spropositata di Israele. Gli Usa in questo hanno una grande responsabilità perchè hanno dato copertur...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "La nostra posizione chiara. Noi abbiamo condannato l'atroce attacco di Hamas ma da subito abbiamo detto che non si poteva consentire una reazione spropositata di Israele. Gli Usa in questo hanno una grande responsabilità perchè hanno dato copertura a Israele. Il riconoscimento dello stato di Palestina è un passaggio politico significativo per far sentire la pressione della comunità internazionale ad Israele per ottenere il cessate il fuoco e perseguire la soluzione due popoli, due Stati". Così Giuseppe Conte al Tg4.