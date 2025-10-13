Mo: De Poli (Udc), 'bene rilascio ostaggi, ora impegno corale per pace giusta e duratura'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "A due anni dal terribile 7 ottobre, oggi si apre uno spiraglio di speranza per il Medio Oriente. Il rilascio degli ostaggi e la conferenza di pace in Egitto rappresentano un passo deciso verso la pacificazione dell’area, frutto di una determinata e instancabil...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "A due anni dal terribile 7 ottobre, oggi si apre uno spiraglio di speranza per il Medio Oriente. Il rilascio degli ostaggi e la conferenza di pace in Egitto rappresentano un passo deciso verso la pacificazione dell’area, frutto di una determinata e instancabile azione diplomatica portata avanti dalla comunità internazionale, con il ruolo essenziale di mediazione svolto dagli Stati Uniti.

Ora abbiamo la responsabilità di continuare a lavorare per la costruzione concreta di una pace giusta e duratura, fondata sul dialogo e sul rispetto della dignità di ogni persona, israeliana e palestinese. L’Italia, in questo passaggio delicato, continui a dare il suo contributo di equilibrio e di fermezza, nel solco dei nostri valori europei e cristiani". Così in una nota il segretario nazionale dell’Udc Antonio De Poli.