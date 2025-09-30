Mo: De Priamo (FdI), 'tentativi speculare su Gaza, linea governo premiata da consenso'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Il tentativo della sinistra di strumentalizzare la drammatica vicenda di Gaza per tentare di danneggiare, anche in chiave elettorale, il Governo Meloni si è infranto non solo contro le scelte degli elettori delle Marche e della Val d’Aosta, che certific...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Il tentativo della sinistra di strumentalizzare la drammatica vicenda di Gaza per tentare di danneggiare, anche in chiave elettorale, il Governo Meloni si è infranto non solo contro le scelte degli elettori delle Marche e della Val d’Aosta, che certificano lo stato di salute del Governo stesso, ma soprattutto contro la realtà dei fatti.

È, infatti, indiscusso che l’Italia è stata in prima linea per fornire generi alimentari a Gaza così come per curare bambini feriti e ammalati provenienti da quei martoriati territori". Così il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

"Oltre a questo, vi è una chiara posizione del Presidente Meloni di condanna della reazione sproporzionata del Governo israeliano senza mai dimenticare, al contrario di altri, le responsabilità di Hamas. Ora che con il piano Trump si apre un orizzonte che potrebbe determinare la fine immediata del conflitto e in futuro restituire al popolo palestinese il diritto alla propria autodeterminazione, risalta ancora di più il ruolo di moderazione e di dialogo con le forze regionali del governo italiano, volto a impegnarsi al massimo per la fine dei bombardamenti e della perdita di vite innocenti", conclude.