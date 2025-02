Mo: democratici Israele, 'Netanyahu ha affossato il cessate il fuoco a Gaza'

Tel Aviv, 23 feb. (Adnkronos) – Yair Golan, leader israeliano del partito dei Democratici, ha dichiarato che il primo ministro israeliano ha affossato il cessate il fuoco a Gaza. "Netanyahu ha ordinato di ritardare il rilascio dei terroristi, violando apertamente l'accordo e facendo saltare la Fase A", ha affermato in un post su X in riferimento agli oltre 600 prigionieri palestinesi che Israele era obbligato a rilasciare come parte dell'accordo, tra cui molte donne e ragazze portate via da Gaza.

"Non ci sono veri negoziati nella Fase B, solo giri di parole e trascuratezza nei confronti delle vite degli ostaggi". Nelle ultime settimane, Golan ha anche lanciato una minaccia a Netanyahu, avvertendolo che se avesse ostacolato l’accordo, "si sarebbero aperte le porte dell’inferno".