Mo: Erdogan, 'apprezziamo posizione Papa Leone sulla questione palestinese'

Ankara, 27 nov. (Adnkronos) - Il presidente turco Tayyip Erdogan ha elogiato la posizione di Papa Leone sulla questione palestinese dopo averlo incontrato ad Ankara e ha affermato di sperare che la sua prima visita all'estero possa essere di beneficio all'umanità in un momento di te...

Ankara, 27 nov. (Adnkronos) – Il presidente turco Tayyip Erdogan ha elogiato la posizione di Papa Leone sulla questione palestinese dopo averlo incontrato ad Ankara e ha affermato di sperare che la sua prima visita all'estero possa essere di beneficio all'umanità in un momento di tensione e incertezza. "Apprezziamo la posizione avveduta di Papa Leone sulla questione palestinese", ha detto Erdogan in un discorso davanti al Papa e ai leader politici e religiosi presso la biblioteca presidenziale nella capitale turca Ankara.

"Il nostro debito nei confronti del popolo palestinese è la giustizia, e il fondamento di questo è l'immediata attuazione della visione di una soluzione a due Stati basata sui confini del 1967. Allo stesso modo, preservare lo status storico di Gerusalemme è fondamentale", ha affermato Erdogan.