Mo: Erdogan, 'Hamas ha chiaramente dimostrato il suo impegno per la pace'

Ankara, 8 ott. (Adnkronos) – Hamas ha "chiaramente dimostrato il suo impegno per la pace rispondendo in modo molto positivo al piano di pace di Trump". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un discorso ai membri del partito AK ad Ankara. "I colloqui di Sharm el Sheikh sono di fondamentale importanza", ha aggiunto.

"Speriamo di ricevere buone notizie".

Erdogan, sostenitore di Hamas e principale oppositore di Israele sulla scena mondiale, ha criticato implicitamente il piano del presidente americano Donald Trump, accusandolo di essere troppo sbilanciato a favore di Israele: "La pace non è un uccello con una sola ala -ha dichiarato – Non è né giusto, né corretto, né realistico addossare l'intero onere della pace a Hamas e ai palestinesi. Un cessate il fuoco e una pace giusta sono le scelte più ragionevoli". Gli attacchi israeliani, ha aggiunto, sono "il più grande ostacolo che attualmente si frappone al cammino verso la pace".