Mo: Fassino (Pd), 'a Venezia gesto intollerabile di prevaricazione dei prop Pal'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Oggi a Ca' Foscari a Venezia un gruppo di facinorosi ProPal ha violentemente impedito lo svolgimento di un incontro sulla pace in Medio Oriente in cui avrebbe dovuto prendere la parola Emanuele Fiano, da sempre impegnato per una soluzione di pace fondata sul principio 'Due Popoli-Due Stati'.

È un atto intollerabile, figlio dei pregiudizi e del fanatismo di chi, invocando la democrazia, ricorre a metodi squadristi per imporre parole d'ordine e visioni del tutto opposte a valori di pace e giustizia". Così il deputato del Pd Piero Fassino.