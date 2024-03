Mo: Fratoianni, Bonelli e Mari al valico di Rafah dal 3 al 6 marzo

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Una delegazione di Alleanza Verdi Sinistra si unirà alla missione promossa dall'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Rete Aoi), che si svolgerà in Egitto dal 3 al 6 marzo 2024. La delegazio...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Una delegazione di Alleanza Verdi Sinistra si unirà alla missione promossa dall'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Rete Aoi), che si svolgerà in Egitto dal 3 al 6 marzo 2024. La delegazione sarà composta dai deputati Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Franco Mari". Si legge in una nota.

"Durante la missione i membri della delegazione parteciperanno a una serie di incontri e attività, tra cui incontri con rappresentanti di Ong e organizzazioni della società civile palestinese che operano nella Striscia di Gaza, tavole rotonde con agenzie dell'Onu responsabili della fornitura di assistenza umanitaria nella regione, e visite al valico di Rafah per discutere dei problemi legati alla consegna degli aiuti umanitari. Il programma include anche incontri con rappresentanti diplomatici italiani in Egitto, così come momenti di confronto con esperti di diritto internazionale umanitario e una visita all'ospedale italiano al Cairo".