Mo: Fratoianni e Bonelli, 'il 7 piazza per stop genocidio portato avanti da Netanyahu'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Il 7 giugno a Roma ci sarà una grande manifestazione per chiedere la fine del genocidio a Gaza e in Cisgiordania, portato avanti dal governo di estrema destra guidato da Benjamin Netanyahu. Da oltre 600 giorni, dopo l’attacco terroristico di Hamas, il popolo palestinese vive sotto le bombe, affamato, privato di cure e vittima di un piano di annientamento".

Così Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in un video sui social.

"Alleanza Verdi e Sinistra ha alzato la voce in piazza e nelle istituzioni. Siamo stati a Rafah con le ONG, dove medicine e cibo restano bloccati a pochi chilometri dai malati. Siamo andati in Cisgiordania e all’Aja per sostenere la Corte Penale Internazionale, attaccata solo per aver chiesto giustizia. Abbiamo raccolto 150 mila firme per chiedere l’incriminazione di Netanyahu e le abbiamo consegnate a Palazzo Chigi. In Parlamento, siamo stati i primi a denunciare genocidio, apartheid e pulizia etnica, chiedendo ogni giorno al Governo di agire. Il 7 giugno tocca a noi".

"Scendiamo in piazza per fermare il genocidio, per il riconoscimento dello Stato di Palestina, per riportare l’Italia e l’Europa al centro del processo di pace. Ci vediamo in piazza".