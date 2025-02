Mo: Furfaro, 'Meloni prenda distanze da video Trump, basta anche un bau bau...'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Oltre l’orrore. Donald Trump ha pubblicato un video generato con l’intelligenza artificiale in cui Gaza, ridotta in macerie, diventa un resort di lusso. In cui lui e Netanyahu, sdraiati sui lettini, si godono il sole e il cocktail. In cui Elon Musk passe...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Oltre l’orrore. Donald Trump ha pubblicato un video generato con l’intelligenza artificiale in cui Gaza, ridotta in macerie, diventa un resort di lusso. In cui lui e Netanyahu, sdraiati sui lettini, si godono il sole e il cocktail. In cui Elon Musk passeggia tra banconote che gli piovono addosso e mangia hummus sulla spiaggia. Ballano, ridono, si godono i soldi e il sole su un cimitero di decine di migliaia di innocenti. Il cinismo più spregiudicato elevato a propaganda". Lo scrive Marco Furfaro del Pd sui social.

"Ma la parte peggiore non è la messinscena, non sono gli effetti speciali da cartolina. È il messaggio dietro questa follia. Per Trump, Gaza non è una terra martoriata dalla guerra, ma un 'affare immobiliare'. E come si realizza questo sogno delirante? Deportando due milioni di persone per trasformarla in un parco giochi per miliardari. Non è solo disumanità. È l’ennesima conferma di cosa sia diventata la destra internazionale: un’élite di cinici miliardari che si spartisce il mondo mentre gli altri muoiono di fame".

"La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prenda immediatamente le distanze da questo orrore. Dica qualcosa. Va bene anche un bau bau", conclude alludendo allo 'scambio' in tv con Augusta Montaruli di Fdi.