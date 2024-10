Mo: Gaza, '17 morti e decine di feriti in raid Idf scuola Nuseirat'

Gaza, 24 ott. (Adnkronos/Afp) - Sono almeno 17 le persone uccise in un raid dell'Idf in una scuola trasformata in rifugio a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira i militanti di Hamas. Lo riferiscono fonti ospedaliere e l...