Mo: Gb, 'non prenderemo parte a cerimonia di firma del Board of Peace'

Londra, 22 gen. (Adnkronos/Afp) – La Gran Bretagna non prenderà parte alla cerimonia di firma del "Board of Peace" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in programma oggi a Davos. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Yvette Cooper. Trump ospiterà a Davos la cerimonia per la costituzione del suo organismo per la risoluzione dei conflitti internazionali, la cui iscrizione permanente costa 1 miliardo di dollari.

"C'è un'enorme quantità di lavoro da fare, oggi non saremo tra i firmatari", ha detto Cooper alla Bbc dalla cittadina svizzera di montagna, nel mezzo delle preoccupazioni del Regno Unito riguardo all'inclusione del presidente russo Vladimir Putin, le cui forze stanno ancora combattendo in Ucraina dopo l'invasione del 2022.

"Perché si tratta di un trattato legale che solleva questioni molto più ampie, e nutriamo anche preoccupazioni sul fatto che il presidente Putin faccia parte di qualcosa che parla di pace, quando non abbiamo ancora visto alcun segnale da parte di Putin che ci sarà un impegno per la pace in Ucraina", ha aggiunto.