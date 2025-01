Mo: Hamas, 'nessuna marcia indietro sul cessate il fuoco'

Gaza, 16 gen. (Adnkronos/Afp) - Il leader di Hamas Sami Abu Zuhri ha dichiarato che non c'è "alcun fondamento" alle accuse israeliane secondo cui il gruppo militante palestinese avrebbe fatto marcia indietro su alcuni aspetti dell'accordo di cessate il fuoco e di rilascio ...

Gaza, 16 gen. (Adnkronos/Afp) – Il leader di Hamas Sami Abu Zuhri ha dichiarato che non c'è "alcun fondamento" alle accuse israeliane secondo cui il gruppo militante palestinese avrebbe fatto marcia indietro su alcuni aspetti dell'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi a Gaza, annunciati il ​​giorno prima. "Non vi è alcuna base – ha precisato – per le affermazioni di Netanyahu, secondo cui il movimento sta facendo marcia indietro rispetto ai termini dell'accordo di cessate il fuoco".