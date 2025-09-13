Mo: Idf, '250mila persone hanno lasciato Gaza City'

Tel Aviv, 13 set. (Adnkronos) - Oltre 250.000 persone hanno lasciato Gaza City. Lo ha reso noto il portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane, il colonnello Avichay Adraee, in un messaggio su X, rivolto ai residenti di Gaza, in cui esorta i civili a utilizzare Al-Rashid Street per ra...

Tel Aviv, 13 set. (Adnkronos) – Oltre 250.000 persone hanno lasciato Gaza City. Lo ha reso noto il portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane, il colonnello Avichay Adraee, in un messaggio su X, rivolto ai residenti di Gaza, in cui esorta i civili a utilizzare Al-Rashid Street per raggiungere le "zone umanitarie" di Al-Mawasi e le aree dei campi profughi del sud, dove, afferma, i servizi, tra cui l'assistenza sanitaria, sono "migliori".

Adraee ha dichiara che le Idf sono "determinate a confrontarsi con Hamas a Gaza City" e che l'esercito sta intensificando il ritmo delle sue operazioni. E aggiunge che i tentativi di Hamas di "diffondere menzogne ​​e impedire gli spostamenti" mettono a rischio i civili.