Mo: Idf, 'a Jabalia evacuata la maggior parte dei civili'

Tel Aviv, 5 nov. (Adnkronos) – La stragrande maggioranza della popolazione civile palestinese che risiedeva a Jabalia, nel nord di Gaza, è stata evacuata. Lo rende noto l'esercito israeliano, mentre prosegue l'offensiva contro Hamas nella zona e in altre città a nord di Gaza City. L'Idf ha dichiarato di essere riuscita a spostare più di 55.000 civili fuori da Jabalia nonostante Hamas li avrebbe presumibilmente costretti a rimanere nella città per fungere da scudo umano. Si stima che circa 60.000 palestinesi fossero a Jabalia prima che l'ultima operazione fosse lanciata il mese scorso.

La maggior parte della popolazione si è trasferita a Gaza City, mentre solo poche decine di persone attraversano il corridoio Netzarim delle Idf e si dirigono verso la zona umanitaria designata da Israele, nel sud della Striscia. Secondo le Idf, sono in possesso di prove e testimonianze che Hamas ha sparato, picchiato e, in alcuni casi, giustiziato civili che cercavano di fuggire dalla zona di Jabalia. Le Idf affermano di voler sgomberare la città dai civili per consentire un'operazione più pulita contro gli agenti terroristici, senza mettere a rischio la vita di innocenti, mentre Hamas cerca di nascondersi dietro la popolazione.