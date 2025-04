Mo: Idf ai residenti, 'stiamo per attaccare zona est Khan Younis, andatevene'

Mo: Idf ai residenti, 'stiamo per attaccare zona est Khan Younis, andate...

Tel Aviv, 11 apr. (Adnkronos) – L'Idf ha annuncio che attaccherà la zona est di Khan Yunis e ha invitato i residenti a lasciare le proprie case. In una dichiarazione rilasciata dal portavoce delle Idf in arabo, è stato ordinato ai residenti di Abasan al-Kabira e Khirbet Khizeh, nell'area orientale di Khan Yunis, di evacuare le proprie case e di dirigersi verso ovest per raggiungere zone di rifugio.