Mo: Idf, 'ancora non possiamo confermare notizia uccisione ostaggio'

Tel Aviv, 23 nov. (Adnkronos/Afp) – L'esercito israeliano ha affermato in una nota che sta esaminando le informazioni dopo che Hamas "ha diffuso un filmato che mostra presumibilmente un ostaggio ucciso". "In questa fase – ha aggiunto l'Idf – non possiamo né confermarlo né smentirlo. I rappresentanti dell'esercito sono in contatto con la sua famiglia e la stanno tenendo aggiornata con tutte le informazioni disponibili".