Tel Aviv, 15 gen. (Adnkronos) – Le Idf hanno reso noto di aver iniziato a effettuare attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del Libano, in seguito a un precedente avviso di evacuazione emesso ai residenti della città meridionale di Sohmor. Il Libano ha segnalato due attacchi condotti finora nell'area del villaggio.
Home > Flash news > Mo: Idf, 'attaccati obiettivi Hezbollah in Libano'
Mo: Idf, 'attaccati obiettivi Hezbollah in Libano'
Tel Aviv, 15 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno reso noto di aver iniziato a effettuare attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del Libano, in seguito a un precedente avviso di evacuazione emesso ai residenti della città meridionale di Sohmor. Il Libano ha segnalato due attacchi c...